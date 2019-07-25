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Malatyaspor Sloven rakibini yenemedi

25 Temmuz 2019, Perşembe 22:28
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

4. dakikada Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Jahovic'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1.

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Savic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Farnolle çıkardı. Top, tekrar Savic'e çarparak auta gitti.

45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti.

60. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışında attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Bifouma'nın sert şutunu kaleci Vidmar iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi.

66. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jahovic kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

74. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Boakye'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

82. dakikada Putincan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Savic'in gelişine vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Malatyaspor
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