Medipol Başakşehir'de 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Medipol Başakşehir Kulübü, 1 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır." denildi. AA

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