Merih Demiral tanıtıldı

Serie A takımlarından Juventus, kadrosuna kattığı Merih Demiral için Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, amacının Juventus'ta kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulüp, Sassuolo'dan 18 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Demiral için Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Demiral, basın toplantısında Juventus’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Juventus’un çok önemli bir takım olduğunu biliyorum. Burada oynamak benim için önemli bir şans. Umarım en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatacağımı düşünüyorum." dedi.

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştığını anlatan milli oyuncu, "Amacım burada kalıcı olmak. Sahaya çıktığımda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu taraftarımızca takdir edilecektir." diye konuştu.