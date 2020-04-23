Mesut Özil'den ramazan mesajı

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Mesut Özil ramazan ayı öncesi bir mesaj yayımladı.

Dünyaca ünlü futbolcu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif’in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan..." Haber Merkezi

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