Mesut Özil'den ramazan mesajı

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Mesut Özil ramazan ayı öncesi bir mesaj yayımladı.
Dünyaca ünlü futbolcu Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif’in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan..."
Haber Merkezi