Mesut Özil'e ne oldu?

Arsenal'in 10 numarası ve en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil, takımının Bakü'de Chelsea'ye 4-1 yenildiği maçtaki kötü performansı nedeniyle İngiliz spor basınının gündeminde.

The Guardian gazetesinin futbol yazarı Amy Lawrence, Türk-Alman futbolcu Özil'in Arsenal teknik direktörü Unai Emery ile aynı takımda bulunmasının mümkün olmadığını yazdı.

Özil'in final maçında "kayıp" olduğunu yazan The Daily Telegraph gazetesinin futbol yazarı Sam Dean, önümüzdeki sezon takımın gençleşmeye gideceğini yazdı ve Özil'in haftalık 350 bin sterlinlik sözleşmesini hak etmediğini söyledi.

BBC okurları maçın sonunda Arsenalli Eden Hazard'a 10 üzerinden 7,76 not verirken Özil iki takımın da açık ara en düşük notu olan 2,88 almıştı.

Guardian yazarı Lawrence, Özil ve menajer Unai Emery'nin anlaşamadığını ifade ederek, "Önümüzdeki sezon ikisini birden aynı takımda tutmak hata olur" dedi.

Lawrence "kayıp oyun kurucu" dediği Özil'in yeteneklerini ancak eski sezonlara bakınca mümkün olduğunu, Özil'in yerine oyuna giren Joe Willock'un sezonun çoğunu 23 yaş altı takımda geçirmiş olmasına rağmen kısa sürede Özil'den daha fazla katkı verdiğini savundu.

"Özil'e ne oldu? Artık o paslar neden gelmiyor? Vizyonunu ne köreltti?" diye soran Lawrence, yazısına şöyle devam etti:

"Arsenal'e 2013'te geldiğinde hem sahada hem saha dışında oyunu değiştiren bir futbolcuydu.

"Her şey Özil'e Ocak 2018'de devasa bir sözleşme teklif edilmesiyle değişti. Sözleşmeyi sunan Arsenal yöneticisi Ivan Gazidis birkaç ay sonra görevden ayrıldı ve arkasında Arsenal'in nasıl çözeceğini bilemediği bir problem bıraktı.

"Geliri azalan Arsenal, Özil'e haftalık 350 bin sterlin (2,6 milyon TL) ödemeyi kaldıramaz. Özil'in bütün boyunca yaptığı asist ve attığı gollerin toplamı 9. Bu önceki üç sezonda 19, 26 ve 28'di.

"Bir sorun daha var: Arsenal'in en pahalı oyuncusu ile teknik direktörü arasındaki ilişki ikisi için de doğru işlemiyor.

"Önümüzdeki sezon Emery'nin elinden geleni yaparken Özil'in maaş bütçesinin büyük bir kısmını alarak ortada dolanması Arsenal için sağlıklı olmaz.

"Artık 30 yaşında olan Özil sorusu Arsenal'in geleceği için çok önemli. Fakat bu sorunun basit bir cevabı yok."