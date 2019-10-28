Mesut Özil'in çöküşü

İNGİLTERE PREMİER LİG EKİBİ ARSENAL’DE KULÜP YÖNETİMİ TARAFINDAN KADRO DIŞI BIRAKILAN 31 YAŞINDAKİ TÜRK ASILLI FUTBOLCU MESUT ÖZİL, BU SEZON LİG VE KUPADA BİRER DEFA FORMA GİYEBİLDİ.

ARSENAL’İN İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖRÜ UNAİ EMERY, “MESUT’UN KADRO DIŞI KALMASI, YÖNETİMLE ALINMIŞ ORTAK BİR KARAR” DEDİ. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil’in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı. Son haftalarda Mesut Özil’in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, “Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut’un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil.” ifadelerini kullandı. Arsenal’ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası’nda birer kez forma giydi. Premier Lig’de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, dün Crystal Palace’ı konuk etti.

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