Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Gazoz, okçulukta ilk olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti.

Milli okçumuz Mete Gazoz Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin Tokyo 2020'deki ilk altın madalyası oldu. NTV

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