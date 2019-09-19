Milli takım FIFA sıralamasında 36'ncı sıraya yükseldi

Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken, Türkiye bir basamak çıkarak 36'ncılığa yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi. FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak. AA

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