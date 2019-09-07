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Milli Takım, Karadağ karşısında moral kazandı

07 Eylül 2019, Cumartesi 17:58
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman grubundaki ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı

Milli takım, mücadeleyi düşük tempoda başladı ve üst üste hücumlardan boş döndü. 5 dakika 8 saniyelik bölümde sadece 2 sayı bulabilen milliler, 6. dakika içinde 9-2 geriye düştü. Melih'in 8 sayısıyla oyunda dengeyi kurmaya çalışan milli takım, kötü savunma yapınca Karadağ rahat basketler buldu ve karşılaşmanın ilk çeyreğini 10 sayılık üstünlükle (16-26) tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna baskılı savunmayla başlayan milli takım, hızlı hücumları iyi değerlendirdi ve 3 dakikada 8-0'lık seri yakalayarak 13. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 24-26. İlk yarı boyunca dış atışlarda kötü bir yüzde yakalayan milliler, oyunda dengeyi kurduğu bölümde de aynı sıkıntıyı yaşadı. 13 adet üç sayılık basketin sadece ikisini sayıya çevirebilen Türkiye, soyunma odasına da 37-32 geride gitti. 

Milli takım, maçın 3. periyodunda da oyuna ortak olmakta zorlandı. Moralsiz ve yıpranmış tecrübeli oyuncularını kenara çeken başantrenör Ufuk Sarıca, Ege Arar, Yiğit Arslan ve Metecan Birsen gibi genç oyuncuların dinamizminden yararlanmaya çalıştı. Oyunda bir türlü tempo yakalayamayan milli takım, Needham'ın üç sayılık basketlerine engel olamadı ve 26. dakikada 11 sayı farkla (44-55) geriye düştü. Karşılaşmanın 3. çeyreğini de Karadağ 58-49 önde tamamladı.

Son periyodun başında oyundan kopmuş görüntüsü veren Türkiye, Bjelica'nın basketine engel olamadı ve 35. dakikada 65-53'lük skorla fark 12 sayıya çıktı. Milli takımın son 5 dakikada görüntüsü tamamen değişti. İyi savunma yapan ve hücuma hızlı çıkan milliler, dışarıdan Melih Mahmutoğlu ve Cedi Osman ile sayı üretti. Türkiye, Cedi Osman ile faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 1,5 dakika kala 69-68 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikasına 71-70 Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Milli takım, rakibin taktik faullerini Melih ve Wilbekin ile değerlendirmesini bilerek karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: milli takım, basketbol
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