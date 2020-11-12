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Milli Takım, Rusya maçına hazırlanıyor

12 Kasım 2020, Perşembe 23:36
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve dar alanda çift kaleli taktik çalışma yaptı.

Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Kampa dün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de saha çalışmasında yer aldı.

Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

AA

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