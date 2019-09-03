Milliler galibiyeti son anda kaçırdı

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçında son iki turnuvanın şampiyonu ABD ile karşılaştı. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, maçı 93-92 kaybetti.

Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi. Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu. Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı. 3. çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan Türkiye, son periyoda 65-61 geride girdi. Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti. ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı. Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti. Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

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