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23 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mourinho galibiyetle başladı

23 Kasım 2019, Cumartesi 19:45
Yaklaşık bir yıl boşta kaldıktan sonra Tottenham'ın başına geçen Jose Mourinho, yeni macerasına West Ham United galibiyetiyle başladı.

Premier Lig’de 13. hafta mücadelesinde Tottenham deplasmanda West Ham’ı 3-2 yendi. Tottenham, bu sezon Premier Lig’deki ilk deplasman galibiyetini alırken Jose Mourinho da Londra ekibiyle çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu.

MOURINHO İLK YARI BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Jose Mourinho, takımı 2-0 öndeyken ilk yarının son düdüğünü beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu. Portekizli teknik adamın saha kenarında olmadığı iki dakikada Tottenham iki net gol pozisyonu yakaladı. Bunlardan biri gol olsaydı Mourinho oyuncularının üçüncü gol sevincini göremeyecekti.

MAÇ 3-0’DAN 3-2’YE GELDİ

Tottenham’ın gollerini ilk yarıda Son ve Lucas Moura, ikinci yarının hemen başında da Harry Kane kaydetti. West Ham’ın golleri ise 74’te Antonio ve 90+6’da Ogbonna’dan geldi.

Puanını 17’ye yükselten Tottenham, bu sonuçla deplasmanda 12 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılmış oldu.

Etiketler: Mourinho, galibiyet, Tottenham
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