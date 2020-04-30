Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırıldı. Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı olmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Cengiz'e şu ana kadar iki ünite kan verildiği kaydedilerek, "Tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir. Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.