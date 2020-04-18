NBA'de oyuncuların maaşında kesinti

Koronavirüs nedeniyle durdurulan NBA'de maaş konusu netleşti. NBA, oyuncular birliğiyle anlaşarak yüzde 25'lik maaş kesintisi konusunda anlaştı.
NBA'de maaş indirimi konusunda lig yönetimiyle basketbolcular yüzde 25'lik indirim oranında anlaşmaya vardı. NBA'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği'nin (NBPA) maaş indirimi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Anlaşmanın 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacağını belirtildi.