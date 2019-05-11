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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ndiaye'nin ailesinde şampiyonluk heyecanı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 16:21
Galatasaray'lı futbolcu Badou Ndiaye'nin Dakar'daki aile evinde iftarlar şampiyonluk yarışı heyecanıyla geçiyor.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye'nin baba evinde ramazan ayı, orucun yanı sıra Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinin verdiği heyecanla geçiyor.

Ndiaye'nin başkent Dakar'daki evinde iftar sofraları tüm aile bireylerini bir araya getiriyor. Ailesi, Ndiaye'nin eksikliğini hissetse de sofraya oğullarının Galatasaray'da şampiyonluk yarışında olmasının heyecanıyla oturuyor.

Ligin son 3 haftasına birinci olarak giren Galatasaray'ın yapacağı maçlar öncesi baba Mor Ndiaye'nin telefonları susmuyor. Ndiaye'yi arayan tanıdıkları ve komşuları maçla ilgili güzel dileklerini paylaşıyor.

Ndiaye'nin ailesi oğullarının Türkiye'de futbol oynamasına dair açıklamalarda bulundu.

Baba Mor Ndiaye, Senegal'de ramazanda ailelerin iftar sofralarında bir araya gelmeyi önemsediğini, her akşam geniş aile olarak iftar yapmaya özen gösterdiklerini aktardı.

Ramazan ayının bereketinin hayatlarına yansıdığını kaydeden Ndiaye, özellikle ikramı artırdıklarını, hediyeler ve sürpriz iftarlıklar hazırlayarak çocukları sevindirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Baba Ndiaye, "İftar sofralarında en fazla konuştuğumuz konulardan biri Türkiye'deki şampiyonluk mücadelesi. Ramazan ayında Türkiye liginde son maçlar oynanıyor ve şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Emekli olmadan önce orduda antrenör olduğunu ve küçükken oğlunun antrenörlüğünü yaptığını belirten baba Ndiaye, Badou'nun küçüklüğünde erkek kardeşlerinin yanı sıra kız kardeşini de kendisiyle evde futbol oynamaya zorladığını anlattı.

Baba Ndiaye, "Ben de ara sıra ona eşlik ederdim. Futbol okuluna ilk kaydolduğunda yaşı küçük olduğundan biraz zorlanırdı. Ben de kondisyonunu artırmak için onu zorlardım, bana 'koç' demesini isterdim, ama o itiraz ederek, 'Hayır ben sana baba diyeceğim' derdi." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Galatasaray, Ndiaye, Senegal, Dakar
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