Neymar Leipzig maçında oynamayacak

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Leipzig ile oynanacak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Neymar'ın uyluk iç adalesinde ağrıları olduğu ve takıma dönmeden önce birkaç gün tedavisine devam edileceği belirtildi. Açıklamada, Neymar'ın yarın oynanacak Leipzig maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. AA

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