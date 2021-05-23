'Olası bir iptal kararı son anda verilmesin'

Japonya'da danışman heyet, Kovid-19 vakalarının artış trendini sürdürmesi halinde, Tokyo Olimpiyatları'nın olası iptal kararının son anda alınmaması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, parlamentoda yaptığı konuşmada, bazı eyaletlerde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) ile düşen yatak kapasitelerine dikkati çekti. Vaka oranlarının artış trendini koruması halinde ülke genelinde sağlık altyapısının oldukça zorlanacağını kaydeden Omi, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik endişelere değindi. Buna yönelik son kararı verme sorumluluğunun Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinde olduğunu anımsatan Omi, olası bir iptal kararının son anda verilmemesi gerektiğini ifade etti. Kyodo ajansının geçen hafta sonu telefon yoluyla 715 sabit ve 1250'den fazla mobil numara üzerinden düzenlediği anket, başlamasına 10 hafta kalan olimpiyatların salgın şartlarında düzenlenmesine yönelik şüpheleri artırmıştı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 59,7'si artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti. Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 716 bin 222’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 bin 274’e yükseldi. Ülke genelinde 1303 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. AA

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