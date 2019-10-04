Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, “Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor” dedi.

Macaristan'da kurulan Gül Baba Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi vermek ve türbeyi ziyaret etmek amacıyla Macaristan'ın Budapeşte şehrine basın gezisi düzenlendi. Program kapsamında Macaristan Mirası Evi’nde düzenlenen toplantıda Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat konuşma yaptı.

KULÜPLERİN HEPSİ SIKINTI İÇİNDE

Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat, “Türk futbolunda her şey karman çorman gibi. Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor.” dedi. Adnan Polat, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk futbolunda birçok açıdan sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, “Kulüpler birbirleriyle iyi geçinmiyor. Başka bir kulüple dostluk yapmanız bile eleştiriliyor. Türk futbolunda her şey karman çorman gibi. Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor. Medya, bu milletin sesi. Medya eleştiriden ziyade artık önerilerle gelmeli.” ifadelerini kullandı.

SPOR MEDYASI YAPICI OLMALI

Türk spor medyasının daha yapıcı ve yönlendirici olması gerektiğini savunan Adnan Polat, “Türk spor medyası yapıcı ve yönlendirici olursa belki kulüp yöneticileri de ‘Banane, benden sonra gelen yapsın’ felsefesinden kurtulur. Galatasaray’da görev yaparken hep ‘Günü değil geleceği kurtarmak için geldim’ dedim. Bunun için de zaman gerekiyor. O zamanı da medya vermiyor. Medya zaman vermediği vakit taraftar da vermiyor. Böyle olunca camia da etki altında kalıyor. Her taraftan bombardıman gelince insana bir noktada havlu attırıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

KULÜPÇÜLÜĞÜ BIRAKIN, DOĞRU YAZIN

Adnan Polat, Türk spor medyasında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de futbolun iyi noktalara gelebilmesi için medyanın doğru haberler yazması gerektiğini savunan Polat, “Bir devrimi de medyada yapalım. Felsefeyi değiştirelim. Futbolun bir yerlere gelmesini istiyorsak doğruları yazalım. İçeride birbirimizi yiyoruz. Avrupa ve dünya futbolunda yer almalı ve başarılar elde etmeliyiz. Medya kamuoyunu doğru bilgilendirmezse ve pozitif yaklaşmazsa bu iş olmayacak. Bütün medyanın kulüpçülüğü bırakıp doğruyu yazması lazım. Herkes, yanlış ne ise söylemeli. Bu işin mentoru artık medya. Medya, doğru kararlar alırsa doğru ve yapıcı haberler yazarsa çözüm üretirse milletin kafası da değişmeye başlar.” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLî DUYGULAR HAREKET GEÇMELİ

Adnan Polat, Türk spor medyasının milli duyguların harekete geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Polat, şunları kaydetti: “Kendi duvarlarımız arasında kendi kendimize eğlenmemeliyiz. Uluslararası başarı istiyoruz. Takım fark etmeksizin, uluslararası başarı kazanıldığı vakit hepimizin milli duyguları harekete geçiyor. Milli duygularımızı harekete geçirmek için medya öncü olmalı. Medya olmazsa olmaz.”