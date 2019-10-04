"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Polat: Türk futbolunda her şey karman çorman

04 Ekim 2019, Cuma 11:00
Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, “Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor” dedi.

Macaristan'da kurulan Gül Baba Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi vermek ve türbeyi ziyaret etmek amacıyla Macaristan'ın Budapeşte şehrine basın gezisi düzenlendi. Program kapsamında Macaristan Mirası Evi’nde düzenlenen toplantıda Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat konuşma yaptı.

KULÜPLERİN HEPSİ SIKINTI İÇİNDE

Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat, “Türk futbolunda her şey karman çorman gibi. Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor.” dedi.  Adnan Polat, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk futbolunda birçok açıdan sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, “Kulüpler birbirleriyle iyi geçinmiyor. Başka bir kulüple dostluk yapmanız bile eleştiriliyor. Türk futbolunda her şey karman çorman gibi. Bunun düzelmesi için medyaya birinci derecede görev düşüyor. Medya, bu milletin sesi. Medya eleştiriden ziyade artık önerilerle gelmeli.” ifadelerini kullandı. 

SPOR MEDYASI YAPICI OLMALI

 

Türk spor medyasının daha yapıcı ve yönlendirici olması gerektiğini savunan Adnan Polat, “Türk spor medyası yapıcı ve yönlendirici olursa belki  kulüp yöneticileri de ‘Banane, benden sonra gelen yapsın’ felsefesinden kurtulur. Galatasaray’da görev yaparken hep ‘Günü değil geleceği kurtarmak için geldim’ dedim. Bunun için de zaman gerekiyor. O zamanı da medya vermiyor. Medya zaman vermediği vakit taraftar da vermiyor. Böyle olunca camia da etki altında kalıyor. Her taraftan bombardıman gelince insana bir noktada havlu attırıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

KULÜPÇÜLÜĞÜ BIRAKIN, DOĞRU YAZIN

Adnan Polat, Türk spor medyasında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de futbolun iyi noktalara gelebilmesi için medyanın doğru haberler yazması gerektiğini savunan Polat, “Bir devrimi de medyada yapalım. Felsefeyi değiştirelim. Futbolun bir yerlere gelmesini istiyorsak doğruları yazalım. İçeride birbirimizi yiyoruz. Avrupa ve dünya futbolunda yer almalı ve başarılar elde etmeliyiz. Medya kamuoyunu doğru bilgilendirmezse ve pozitif yaklaşmazsa bu iş olmayacak. Bütün medyanın kulüpçülüğü bırakıp doğruyu yazması lazım. Herkes, yanlış ne ise söylemeli. Bu işin mentoru artık medya. Medya, doğru kararlar alırsa doğru ve yapıcı haberler yazarsa çözüm üretirse milletin kafası da değişmeye başlar.” değerlendirmesinde bulundu.      

MİLLî DUYGULAR HAREKET GEÇMELİ

Adnan Polat, Türk spor medyasının milli duyguların harekete geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Polat, şunları kaydetti: “Kendi duvarlarımız arasında kendi kendimize eğlenmemeliyiz. Uluslararası başarı istiyoruz. Takım fark etmeksizin, uluslararası başarı kazanıldığı vakit hepimizin milli duyguları harekete geçiyor. Milli duygularımızı harekete geçirmek için medya öncü olmalı. Medya olmazsa olmaz.”

Etiketler: adnan polat
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

    Hatay'da bir şehidimiz var

    ABD'de Demokrat Başkan aday adayı Warren 24,6 milyon dolarlık bağış topladı

    Hak arama kültürü yaygınlaşmalı

    Millet ittifakını hazmedemiyorlar

    Elektrik zammı yargıya taşınıyor

    Eğitimde de liyakat esas alınsın

    MB ‘düşen’ enflasyonu nasıl açıkladı!

    Hong Kong, protestolara karşı sert önlemler alıyor

    Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

    İtalya'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

    Çanakkale'de deprem oldu

    Bakan Varank Volkswagen'in kuracağı fabrikayla ilgili konuştu

    NATO askerleri Rus uçağını nişan aldı

    Johnson, Brexit için süre isteyecek

    Hamidiye suyun satışları arttı

    Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

    Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu

    İstanbul'da incelemeler sürüyor: Gültepe İlkokulu'nda da eğitime ara verildi

    Afganistan'daki seçim sonrası "ben kazandım" tartışmaları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ben KHK’lıyım terörist değilim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu dramlar bitsin artık
    Genel

    Mağdurlar ortak geleceği demokrasiyle inşa edecek
    Ahmet BATTAL

    Tutuklama sarmalı ve AYM
    Genel

    Meteoroloji'den 4 şehre kuvvetli yağış uyarısı
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Referanslı hâkim adalet dağıtamaz
    Cenk ÇALIK

    Kimyager sinekler
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, insanı mu’cizâne terbiye ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.