Rodrigues derbiyi kaçıracak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi. Rodrigues, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Garry Rodrigues'e rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye de 24 bin TL para cezası verdi. NTV

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