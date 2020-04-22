'Salgın ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi'

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının mali açıdan en çok kendilerini etkilediğini söyledi.

GSTV'de yayımlanan "Başkan Özel" programına video konferans yöntemiyle bağlanan Mustafa Cengiz, sözlerinin başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cengiz, koronavirüs salgınında vefat eden vatandaşlar için taziyelerini dile getirerek, "Koronavirüsten yaşamını yetiren bütün kardeşlerimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ön cephede olan emniyetin ve jandarmanın bütün mensuplarına tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kendi sağlığının iyi olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Sağlığımda bir şey yok. Abdurrahim Bey, hocamız, Yusuf bey ile beraberdik. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Onlar iyileşme sürecinde. Galatasaray, dev ve yaşayan bir organizma. Günde yüzü aşkın iş maili geliyor. Görevi elimizden geldiğince sürdürmeye çalıştık. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlarımız bayrağı alıp devam eder." ifadelerini kullandı.

"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur"

Koronavirüs salgınının beklenmedik bir durum olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Salgının en büyük darbesi en büyüğe olur. 'Çoktan çok, azdan az gider.' diye bir halk söylemi var. Ekonomik olarak en büyük zararı Galatasaray'a verdi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bunları olumsuz etkiledi. Tekil olarak aldığımızda bu maçların seyircisiz oynanmasının verdiği zarar yaklaşık 105 milyon lira. Gelecek yıl çarpanı etkisiye 230 milyon lirayı aşkın bir yükü var. Buna rağmen Galatasaray bütün bu yüklerin altından kalkacak, bütçe, plan ve programlarını buna göre yapacak kabiliyette bir camia. Yönetimimiz bunun için gece gündüz çalışmakta, elinden geleni yapmakta, en kötü güne hazırlanmakta ve bütün bu zorlukların tek tek üstesinden gelmekte. Bunlar aşılabilir zorluklar."

Cengiz, bu yıl ek bütçe talebi için genel kurul toplamadıklarını hatırlatarak, "Ek bütçe istemeden bir yılı bitirdik. Tüzüğümüze göre yüzde 5'i aştığınızda ek harcama ve bütçe yetkisi isteme durumundasınız. Yönetim olarak tarihimizde ilk defa gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Şimdi koronavirüs salgınından dolayı yeniden bir bütçe çalışması içindeyiz. Mevcut duruma uygun bir bütçe, salgın bittiğinde ilk fırsatta genel kurulun önüne getirme çalışması içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, profesyonel sporculardan mali açıdan fedakarlık istediklerini söyledi.

Sporcuların desteğiyle koronavirüs salgını nedeniyle oluşan zorlu süreci atlatacaklarını aktaran Cengiz, "Zorlu durumlarda, bizim gibi sosyal camialarda kahramanlar, fedakarlar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda kendini öne atanlar, feda edenler olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan resmi olarak fedakarlık istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağ olsun Selçuk kardeşim buna olumlu yaklaştı. Görüşmeler sürüyor. FIFA'nın belirlediği eşitlik, ekonomik durum ve uygunluk ölçütleri içinde bu süreci atlatacağız. Bütün sporcu kardeşlerimizle bu zorlu süreci atlatacağız." şeklinde görüş belirtti.