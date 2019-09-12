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12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Şampiyonluk istiyorum'

12 Eylül 2019, Perşembe 17:51
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Zanka, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, sarı-lacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti.

Zanka, Danimarkalı futbolcuların Fenerbahçe'de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine "Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Mathias Zanka, Fenerbahçe, şampiyonluk
Okunma Sayısı: 87
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