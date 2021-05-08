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9 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Sivasspor yenilmiyor

08 Mayıs 2021, Cumartesi 20:00
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yenilmez serisi 17 maça yükseldi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Fajr'ın sağ çaprazdan rakip ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Claudemir'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10. dakikada sol açıkta topla buluşan Gradel'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarıya çıktı.

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlığı boş durumdaki Aleksic'e gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı sert ortada topu rakip defans uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Claudemir, meşin yuvarlağı kale direğinin sağından dışarı gönderdi.

43. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

50. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada topu rakip defans kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Fajr'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

51. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Kayode'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top savunmadan geri döndü.

Karşılaşma, 0-0 tamamlandı.

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 17 maça çıktı

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin, daha sonra çıktığı 17 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen Sivasspor, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0, 37. haftada dış sahada Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligin 38. naftasında evinde Helenex Yeni Malatyaspor'u, 39. haftasında ise deplasmanda Gaziantep'i 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılar, ligin 40. haftasında ise Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 17 maça yükseltti.

Son 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 beraberlik elde edip hanesine 35 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Ligde çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin, 59 puanı bulunuyor.

AA

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