Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen Josef Sural ile ilgili spor dünyası başsağlığı mesajları yayınladı.

Alanyaspor'un acı günü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Çek futbolcu Josef Sural’ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini, altı futbolcunun ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesi, yakınları ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün, "Alanyaspor'un acısın paylaşıyoruz" başlıklı başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi:

"Alanyaspor oyuncularını taşıyan aracın geçirdiği kaza sonucu Josef Sural’ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir takımın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşayan Alanyaspor’a, camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle büyük bir acı yaşayan Alanyaspor’un yanında olduğumuzu belirtir ve yaralananlara acil şifalar dileriz."

Galatasaray Kulübünün mesajında, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Başakşehir Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Çek futbolcunun ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kasımpaşa Kulübünün mesajında ise şunlar aktarıldı:

"Kayseri deplasmanı dönüşü Alanyaspor'lu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yaptığını ve Josef Sural'In hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Josef Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı; yaralı oyunculara acil şifalar dileriz."

MKE Ankaragücü'nün Twitter hesabından, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Gençlerbirliği Kulübünün mesajında da, "Kayseri deplasmanından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Alanyasporlu Josef Sural'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sural'a Allah'tan rahmet, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağolsun." denildi.

Osmanlıspor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Josef Sural'ın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine, Alanyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Elim kazada hayatını kaybeden Josef Sural'ın ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Josef Sural için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde profesyonel liglerde oynanacak müsabakalar öncesinde Josef Sural için saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.