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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş oldu

06 Ocak 2022, Perşembe 00:15
Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15'incisi Katar'ın başkenti Doha'da oynandı.

Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.

Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Kupayı Bakan Kasapoğlu verdi

Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı, teknik ekibini ve Beşiktaş camiasını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa mücadelesinde rakibini yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyon olan siyah-beyazlı ekibin başarısında emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Fraport TAV Antalyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı. 

İlk yarı 

9. dakikada Pjanic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Larin'in vurmakta geciktiği meşin yuvarlağa savunma ayak koydu. Josef, önüne düşen topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

22. dakikada Larin'in soldan yerden pasında altıpasta boş durumdaki Kenan Karaman'ın dokunamadığı top, auta gitti.

28. dakikada Ghacha'nın ceza alanı önünde yerden şutunda kaleci Ersin yatarak topu kontrol etti.

33. dakikada iyi paslaşarak Antalyaspor ceza sahasına gelen Beşiktaş 1-0 öne geçti. Peş peşe paslaşmaların ardından son olarak ceza alanı içinde sağ kanatta topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpastaki Atiba'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu filelerle buluşturdu.

45+2. dakikada Pjanic'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Atiba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci Yarı

52. dakikada Kenan Karaman'ın sağdan ortasında kaleciyi geçen topu altıpasta alan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kale yerine auta gönderdi.

63. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Josef'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağa ayağıyla müdahale etti. Savunma daha sonra topu taca attı.

74. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Hakan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Larin'in kafasından seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Güray Vüral gelişine sert vurdu. Atiba'ya çarpan top filelerle buluştu: 1-1.

Normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.

110. dakikada Umut'un sağdan ortasında Antalyaspor savunmasından seken topu önünde bulan Josef'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi.

AA

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