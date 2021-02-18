Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam edecek

Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 20 Şubat Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük 16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 21 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor 16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor 19.00 Fenerbahçe-Göztepe 22 Şubat Pazartesi: 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor AA

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