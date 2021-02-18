Süper Lig 26. hafta heyecanıyla devam edecek

Süper Lig'in 26. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe-Göztepe
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
AA