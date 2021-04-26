Süper Lig, 38. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'in 38. haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği, Antakya'da saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 38. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği 28 Nisan Çarşamba: 16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı) 16.00 Göztepe-Trabzonspor 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor 20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor 29 Nisan Perşembe: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir 16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor 20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep 20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe AA

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