Süper Lig, 38. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'in 38. haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor ile Gençlerbirliği, Antakya'da saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 38. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Trabzonspor
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
AA