Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.
Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.
Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.
Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3
VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0
Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0
Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0
Puan durumu O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY 25 21 3 1 52 14 38 66
2.FENERBAHÇE 25 20 4 1 65 20 45 64
3.TRABZONSPOR 25 12 4 9 40 33 7 40
4.BEŞİKTAŞ 25 12 4 9 35 31 4 40
5.KASIMPAŞA 25 11 5 9 46 47 -1 38
6.ÇAYKUR RİZESPOR 25 10 6 9 27 34 -7 36
7. ANTALYASPOR 25 8 10 7 29 27 2 34
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 9 6 10 31 30 1 33
9.EMS YAPI SİVASSPOR 25 8 9 8 29 35 -6 33
10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 25 7 10 8 36 32 4 31
11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 6 11 8 30 29 1 29
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 25 8 8 9 29 34 -5 29
13.YILPORT SAMSUNSPOR 25 8 5 12 29 35 -6 29
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 6 10 9 31 34 -3 28
15.CORENDON ALANYASPOR 25 6 10 9 28 36 -8 28
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 7 6 12 30 29 1 27
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 6 12 30 37 -7 27
18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 25 6 8 11 31 49 -18 26
19.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 10 10 24 37 -13 25
20.İSTANBULSPOR 25 3 5 17 18 47 -29 11
26. hafta programı
16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
18 Şubat Pazar:
13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)
16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
AA