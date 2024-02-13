"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

13 Şubat 2024, Salı
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.

Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0

EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0

Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu         O G B M A Y Av. Puan

1.GALATASARAY    25 21 3 1 52 14 38 66

2.FENERBAHÇE     25 20 4 1 65 20 45 64

3.TRABZONSPOR  25 12 4 9 40 33 7 40

4.BEŞİKTAŞ            25 12 4 9 35 31 4 40

5.KASIMPAŞA         25 11 5 9 46 47 -1 38

6.ÇAYKUR RİZESPOR 25 10 6 9 27 34 -7 36

7. ANTALYASPOR 25 8 10 7 29 27 2 34

8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 9 6 10 31 30 1 33

9.EMS YAPI SİVASSPOR 25 8 9 8 29 35 -6 33

10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 25 7 10 8 36 32 4 31

11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 6 11 8 30 29 1 29

12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 25 8 8 9 29 34 -5 29

13.YILPORT SAMSUNSPOR 25 8 5 12 29 35 -6 29

14.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 6 10 9 31 34 -3 28

15.CORENDON ALANYASPOR 25 6 10 9 28 36 -8 28

16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 7 6 12 30 29 1 27

17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 6 12 30 37 -7 27

18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 25 6 8 11 31 49 -18 26

19.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 10 10 24 37 -13 25

20.İSTANBULSPOR 25 3 5 17 18 47 -29 11

26. hafta programı

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba)

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

AA

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'den İsrail'e bir uyarı daha

    Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi vefat etti - Vali Şahin: 1500 civarında ihbar aldık

    Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı

    "Gazze'de güvenli yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok”

    Kolombiya'da tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan edildi

    Antalya'daki şiddetli yağış sebebiyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara

    Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?

    Küba: Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı yere vahşice saldırdı

    Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

    'Kur’an’ı zevkle okuyacağım'

    Elektronik seçim için ilk adım

    Her dört kişiden biri işsiz

    Önce BAE, sonra Mısır

    Mülakat eziyeti devam ediyor

    Netanyahu, Biden’ı dinlemedi

    Kral Faysal’dan İslam Dünyasına Kudüs çağrısı: Dünyanın vicdanının gelmesini beklemeyin

    TOKİ halka değil, zengine çalıştı

    Bir savcıya yılda bin 580 dosya düşüyor

    Baklagil üretimi desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa Konseyi’ne Yalçınkaya için de çağrı
    Ahmet BATTAL

    Çak bir beşlik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i dalâlet dünyada da cehennem azabı çeker
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Yine “şantajlı siyaset”
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    “İman Kardeşliği” ve “Siyaset Kardeşliği” Üzerine Bazı Çağrışımlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman dersinde dünyevî hesap
    Ahmet Said Aydil

    İğne ve çuvaldız
    Ali FERŞADOĞLU

    Hepimize nurigasyon elzem!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.