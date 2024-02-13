Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.

Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi. Ligde liderlik koltuğu 25. haftada el değiştirdi. Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken, RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray 66 puanla ilk sıraya yerleşti. Sonuçlar Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0 Galatasaray-RAMS Başakşehir: 2-0 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-0 İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 2-2 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: 2-0 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: 0-0 Puan durumu O G B M A Y Av. Puan 1.GALATASARAY 25 21 3 1 52 14 38 66 2.FENERBAHÇE 25 20 4 1 65 20 45 64 3.TRABZONSPOR 25 12 4 9 40 33 7 40 4.BEŞİKTAŞ 25 12 4 9 35 31 4 40 5.KASIMPAŞA 25 11 5 9 46 47 -1 38 6.ÇAYKUR RİZESPOR 25 10 6 9 27 34 -7 36 7. ANTALYASPOR 25 8 10 7 29 27 2 34 8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 25 9 6 10 31 30 1 33 9.EMS YAPI SİVASSPOR 25 8 9 8 29 35 -6 33 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 25 7 10 8 36 32 4 31 11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 6 11 8 30 29 1 29 12.MONDİHOME KAYSERİSPOR 25 8 8 9 29 34 -5 29 13.YILPORT SAMSUNSPOR 25 8 5 12 29 35 -6 29 14.ATAKAŞ HATAYSPOR 25 6 10 9 31 34 -3 28 15.CORENDON ALANYASPOR 25 6 10 9 28 36 -8 28 16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 25 7 6 12 30 29 1 27 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 25 7 6 12 30 37 -7 27 18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 25 6 8 11 31 49 -18 26 19.TÜMOSAN KONYASPOR 25 5 10 10 24 37 -13 25 20.İSTANBULSPOR 25 3 5 17 18 47 -29 11 26. hafta programı 16 Şubat Cuma 20.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) 17 Şubat Cumartesi: 13.30 Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya) 16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Mersin) 19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi) 18 Şubat Pazar: 13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Alanya Oba) 16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Kalyon) 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Pendik) 19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman) 19 Şubat Pazartesi: 20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim) 20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş) AA

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