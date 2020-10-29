Süper Lig heyecanı 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Ligde yarın Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor
AA