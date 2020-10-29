Süper Lig heyecanı 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Süper Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Ligde yarın Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor-Kasımpaşa maçları oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa 31 Ekim Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1 Kasım Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor 2 Kasım Pazartesi: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe 20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor AA

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