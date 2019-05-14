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Terim: Eğer hedefleri kupa veya pazar günkü maçsa hepsine geçmiş olsun

14 Mayıs 2019, Salı 23:08
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu haftanın Galatasaraylı taraftarlar için kupa haftası olmasını diledi.

Türkiye Kupası finalinde Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasının öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve kaptan Selçuk İnan, basın toplantısı düzenledi. 

Terim, hedefledikleri yerlerden birinde olduklarını, iki önemli kupadan biri için final oynayacaklarını belirtti. Süper Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Akhisarspor'a geçmiş olsun dileyen Terim, ayrıca hizmetlerinden dolayı Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak'ı kutladı.

Akhisarspor'un lige renk kattığını ifade eden Terim, pazar gününe konsantre olan oyuncularını yarına hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Terim, ekibiyle bunu başarmaya çalışacaklarını, emeklerinin karşılığını almak istediklerini vurguladı.

Çok sayıda Türkiye Kupası kazandıklarını bunların arasına bir yenisini daha eklemek istediklerini aktaran Terim, "Türkiye Kupası'na önem veriyoruz. Türkiye'deki iki önemli şampiyonluktan biri. O yüzden biz de buna talibiz. İnşallah Galatasaraylı taraftarlar için bu haftanın kupa haftası olmasını diliyorum. Tam da kupa haftası diyorum. İnşallah da öyle olur." diye konuştu.

Akhisarspor maçında kadroda rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Terim, "Açıkcası yarın daha rahat karar veririm. Bu bir final maçıdır o ciddiyet içerisinde oynayacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Yaklaşık 10 gün sonra lig maçı için yeniden Sivas'a geleceklerinin hatırlatılması üzerine Terim, "Açıkcası Sivas'a son yıllarda hiç böyle güzel havada gelmemiştim. Ondan dolayı çok mutluyum. Daha önce kar ve soğuk oluyordu. Benim için Sivas'a gelmekte sorun yok. Benim doğum günüm de 4 Eylül. O yüzden bir daha, bir daha da geliriz. Kendimizi iyi hissettiğimiz yerlerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Terim, kupa finallerinin değişik illerde oynanmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

"Organize ancak amatör bir kötülük"

Bir gazetecinin, "Son dönemlerde Galatasaray üzerinde çok ciddi bir algı operasyonu var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu ise Terim, şöyle yanıtladı:

"Kupanın dışına mı çıkalım? Valla tabi enteresan bir süreç yaşadık. Galatasaray şu an öyle bir konumdaki yarışta olan olmayan, ilgili ilgisiz takımların başkanlarından yönetimlerine, medya mensuplarından, teknik adamlarına herkes kendi maçlarını bıraktı bizim maçları konuşuyor. Hukuki veya gerçekçi olmayan bir sürü argüman var. Karşılığı da yok bunun. Bunları esasında gülerek karşılıyoruz. Gündemde olan psikolojik tahrikler, bizim tarafa göre durum böyle. 'Galatasaray Türkiye'dir' lafının boşa edilmediğini bir kez daha gösteren bu yaklaşıma bizim camiamız, taraftarımız aslında çok alışkın. Tabir yerindeyse organize ancak amatör bir kötülük gözlemliyoruz. Eğer dediğim gibi hedefleri yarinki kupa veya pazar günkü maçsa bizi kızdırıp konsantrasyonumuzu bozmaksa, hepsine geçmiş olsun."

"Dikkatli olun, uyanık olun"

Terim, Galatasaray taraftarına küçük bir hatırlatma yapmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan süreçte inancını kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan, duaları eksik etmeden Galatasaray'a yakışır bir tutum sergilemek. Son olarak da burası her şeyden önemli. Onlara tavsiyem; dikkatli olun, uyanık olun ve en önemlisi yaşananların farkında olun ama unutmayın. Kendi camiama seyircime söyleyeceğim son söz budur."

Selçuk İnan'ın görüşleri

Selçuk İnan da Süper Lig'den bir alt lige düşen Akhisarspor'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Akhisarspor'un ligden düşmesinin yarınki maçı etkilemeyeceğine dikkati çeken Selçuk, "Final maçları başka havada oynanır, biz de bunun farkındayız. Sezon başında kaybettik. Yarınki maçın çok zor olacağını biliyoruz. İnşallah izleyenlere güzel futbol izlettiririz. Sadece futbolun konuşulduğu güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. İnşallah sonucunda da kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Ligde hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçının sorulması üzerine Selçuk, "Hiçbir şey o maçı olumsuz etkilemez. İki maç da çok önemli. 3 günde bir senelik emeklerin karşılığını alabiliriz. Öncelikle yarınki maç var. Bu maçı kazanarak Başakşehir maçına daha da moralli çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında, teknik direktör Fatih Terim, teknik sorumlu Cem Kavçak, futbolcular Selçuk İnan ve Güray Vural, kupayla poz verdi.

AA

Etiketler: Türkiye Kupası, Fatih Terim, Galatasaray
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