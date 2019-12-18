"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

TFF, FIFA kokartı takacak Türk hakemleri açıkladı

18 Aralık 2019, Çarşamba 14:07
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020 yılında FIFA kokartı takacak Türk hakemleri ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.

Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek. 

Devre arası semineri 5-9 Ocak'ta Antalya'da

Üst klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleri, üst klasman gözlemcileri ile kadın FIFA hakem ve yardımcı hakemlerinin katılacağı kış semineri, 5-9 Ocak 2020'de Antalya'da yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenecek seminere; MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen ve UEFA Hakem Fiziksel Gelişim Sorumlusu Werner Helsen katılacak.

Seminer kapsamında 7 Ocak 2020 Salı günü gerçekleştirilecek resmi açılış törenini takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri, FIFA kadın hakemleri, FIFA kadın yardımcı hakemleri, FIFA plaj futbolu hakemleri ve FIFA futsal hakemleri yer alıyor.

Seminerde ayrıca üst klasman hakemleri ve yardımcı hakemlerine FIFA Atletik Testi uygulanacak.

FIFA hakemleri

Yeni yılda FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.

FIFA kadın hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

FIFA kadın yardımcı hakemleri: Deybet Gök, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak, Fatma Özlem Tursun.

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kasım ayından bu yana 110 bin sivil İdlib'den göç etti

    İB'den Kıran operasyonlarına ilişkin açıklama

    Uludağ'daki arama çalışmalarından üzücü haber!

    Haftanın maçı Cüneyt Çakır'ın

    Kışın kimsenin yaşamadığı köyde ilginç uygulama

    Halk parlamenter sistemi istiyor

    Kuzey Suriye’de ne değişti?

    2019 da savaş yılı oldu

    Ücretli öğretmenlik insan haklarına aykırı

    DB'den ABD Kongresi'ne tepki: Saygısız, akıl dışı hasmane bir tutum

    Irak'ta göstericilere saldırıldı: 2 ölü

    Pompeo'dan Mesut Özil'e destek

    Eğitim sisteminin eğitime ihtiyacı var

    Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    'Babacan, partisinin kuruluşunu ileri bir tarihe erteledi' iddiası

    'Trump, soykırım kararına katılmıyor'

    Sisi: Libya'yı kimsenin kontrol etmesine izin vermeyiz

    Rusya'dan 'Üçlü Zirve' açıklaması

    Pakistan Ordusu idam kararına tepki gösterdi

    Davutoğlu ve Babacan cehpesi Bahçeli'ye cevap verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi tükenirken
    Süleyman KÖSMENE

    Günde kaç saat uyuyalım? (1)
    Faruk ÇAKIR

    Facia ne kadar büyük?
    Ahmet BATTAL

    Dışarıda görünenler
    Mustafa ORAL

    Kundaktan kefene Hz. Hatice
    Genel

    Halk parlamenter sistemi istiyor
    Raşit YÜCEL

    Mevlâna
    Risale-i Nur'dan

    Her derdin en kudsî dermanı imandır
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir ziyaretin hatırlattıkları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ne içindeyiz siyasetin, ne de dışında (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.