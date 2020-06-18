Timo Werner Chelsea'de

Chelsea, Leipzig takımından golcü futbolcu Timo Werner'i transfer etti.

Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki Alman milli forvet Werner'in transferi için Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Werner'in Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) sezonu sonuna kadar Leipzig'de kalacağı ve temmuz ayında Chelsea Kulübüne dahil olacağı belirtildi. Stuttgart'tan 2016'da Leipzig'e transfer olan Werner, bu sezon takımıyla 43 maça çıktı ve 32 gol kaydetti. Öte yandan İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 53 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Werner'in haftalık 175 bin sterlin maaş karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü. AA

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