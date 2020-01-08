Tolga Ciğerci'den yeni sözleşme açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, teklif gelmesi durumunda boş mukaveleye imza atabileceğini söyledi.

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde forma giydiği 14 maçta 2 gol atan Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası hazırlıklarının verimli geçtiği belirten Tolga Ciğerci, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey iyi gidiyor. 2020'ye iyi başlayacağız. İnşallah her şeyin hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

Tolga, bir basın mensubunun "Boş mukaveleye imza atarım demecin vardı. Bu doğru mu?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar tabii ki o şekilde imza atarım. Burada çok mutluyum." şeklinde yanıt verdi.

Sezon başında koydukları hedeflere emin adımlarla ilerlemek istediklerini aktaran sarı-lacivertli futbolcu, "Bir hedefim var. Beş ay sonra bu takımla şampiyon olmak istiyorum. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmasın. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah hep beraber başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.