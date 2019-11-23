Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı

Bordo-mavili ekip, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti ve puanını 22 yaptı. MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme kaydetti. Karşılaşmada MKE Ankaragücü'nden Hector Canteros ve Trabzonspor'dan da Obi Mikel'in şutları direğe takıldı. MKE Ankaragücü'nde Ricardo Faty ilk yarının son dakikalarında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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