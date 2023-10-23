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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Trabzonspor Alanyaspor'u tek golle geçti

23 Ekim 2023, Pazartesi 22:00
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı.

10. dakikada Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın sert şutunda, top üsten auta gitti.

16. dakikada Visca'nın uzak mesafeden yerden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol tarafına uzanarak topu kornere çeldi.

25. dakikada Mehmet Can Aydın'ın hatalı geri pasında topla buluşan Eduardo'nun vuruşunda, savunmada Denswil'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada ceza alanı içinde Novias'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Augosto'nun pasında, ceza alanı içinde Oğuz Aydın'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Oğuz Aydın'ın pasında, ceza alanı içinde Onuachu topu rakibinden kurtarırken araya girmek isteyen Aliti, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

68. dakikada Visca'nın altıpas çizgisi üzerinde dokunduğu topu Onuachu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

80. dakikada Richard'ın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Aliti'nin kafa vuruşunda, top yan direkten döndü.

83. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında Enis Destan'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

89. dakikada Anderson Silva'nın ceza alanı içinden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun 24. haftasında evinde 2-1'lik HangiKredi Ümraniyespor yenilgisinin ardından görevinden ayrılan Abdullah Avcı, 233 gün sonra eski takımıyla yeni döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşadı.

Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 15'e yükseltti. Konuk takımın savunma oyuncusu Aliti'nin kendi kalesine attığı golle 3 puanı elde eden Karadeniz ekibi, ligde 5. sıraya yükseldi.

Pepe, 43 gün sonra forma giydi

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe, ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

Bordo-mavili kulüp ile 10 Eylül 2023 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalayan Pepe, antrenman eksikliğinin ardından takımla hafta içinde çalışmaya başlarken maç kadrosuna da dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.

Sağ kanat oyuncusu, karşılaşmanın 84. dakikasında oyuna girdi ve 43 gün sonra ilk kez yeni takımında görev yaptı.

Eren Elmalı sakatlandı

Trabzonspor'da sakatlanan Eren Elmalı, karşılaşmaya devam edemedi.

Saha kenarından sekerek yedek kulübesine gelen oyuncu, 88. dakikada yerini Larsen'e bıraktı.

AA

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