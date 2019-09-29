Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcuların taktiksel çalışma yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi. Takım, bu antrenmanın ardından kampa girerek bugün saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı. AA

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