Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şirket ile teknik direktör Ünal Karaman arasındaki 7 Haziran 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi. Açıklamada, buna göre Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki 1 Aralık 2019 - 31 Mayıs 2020'yi kapsayan 6 aylık dönemden doğacak 2 milyon 250 bin lira tutarındaki ileriye dönük tüm maaşlarının ödendiği kaydedildi. AA

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