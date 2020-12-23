Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Galatasaray maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. AA

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