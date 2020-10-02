Trabzonspor, Gaziantep'ten 1 puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi. 21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. 26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi. İkinci yarı 52. dakikada Morais'in sol kanatta Pereira'dan kaparak ceza sahasına gönderdiği topa Campi'nin yaptığı ters kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 64. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bordo-mavili ekibin sağ kanattan kazandığı taç atışını Pereira kullandı. Pereira'nın uzun mesafeli taç atışında altıpas önünde iyi yükselen Campi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1 75. dakikada Maxim'in pasında Kenan Özer, ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı. 88. dakikada Trabzonspor ceza sahasında bordo-mavili savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı topu kontrol etmek isteyen Maxim, Flavio ile girdiği mücadelede yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren hakem Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrası saha kenarına giderek pozisyonu yeniden izledi. Penaltı noktasını işaret eden Aydınus, Flavio'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Trabzonspor sahada 10 kişi kaldı. Bu arada Fırat Aydınus'un pozisyonu izlemek üzere saha kenarına geldiği bölümde itirazlarını sürdüren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kırmızı kart gördü. 90+2. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in kullandığı penaltıda top filelerle buluştu: 1-1 Gaziantep FK'nın attığı golün ardından ev sahibi ekibin tercümanı Oğuz Erdoğmuş da sarı kart gördü. Karşılaşma, 1-1 sona erdi. AA

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