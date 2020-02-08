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8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni mağlup etti

08 Şubat 2020, Cumartesi 19:36
Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

47. dakikada Guilherme, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortasını yaptı. Norveçli golcü futbolcu Sörloth'un kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

54. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

69. dakikada bu kez Nwakaeme ceza sahası dışından şansını denedi. Nijeryalı futbolcunun etkili şutunda Nordfeldt soluna gelen topu güçlükle çıkardı.

72. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme'nin pasında kale önünde topla buluşan Ndiaye'nin dönerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

73. dakikada Sosa'nın uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Sörloth'un sol çaprazdan şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

76. dakikada hakem Hüseyin Göçek, Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Hüseyin Türkmen ve Nadir Çiftçi arasında yaşanan pozisyonu VAR'ın uyarısı sonrası kenara gelerek ekrandan izledi ve penaltı kararı verdi. 79. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

83. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın sağdan ceza sahasına ortasında Sörloth, topu kafayla Nwakaeme'ye indirdi. Nwakaeme'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2

90+2 dakikada bir pozisyonda Baiano'yu ittiği gerekçesiyle Sörloth'a sarı kart veren hakem Hüseyin Göçek, VAR ekranından pozisyonu tekrar inceledikten sonra kartı kırmızıya çevirdi. 

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 5 maç kazanan ve bir maç eksiğiyle puanını 41 yapan Trabzonspor, devam eden 21. haftada liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren aynı puandaki Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçını yarın oynayacak.

AA

Etiketler: Trabzonspor, Gençlerbirliği
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