Trabzonspor şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı. 49. dakikada Cornelius'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Boffin, tehlikeyi uzaklaştırdı. 51. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Wright'ın pasında Hamsik'in müdahale etmeye çalıştığı top Ghacha'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında altı pas içinde Ndao, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 54. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı. 55. dakikada Siopis, ceza alanı içinde Ndao'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada Fredy'in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. 63. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün şık pasında Dorukhan Toköz, yerden sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1 78. dakikada Adriano'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti. 80. dakikada konuk takım tekrar beraberliği sağladı. Güray Vural'ın ceza alanı dışından şutunda, top Wright'ın önünde kaldı. Bu futbolcu da altı pas içinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2. Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bir grup taraftar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı. TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için kutlama mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Sayın Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz." Trabzonspor'da, 24 oyuncu ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü. AA

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