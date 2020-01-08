Trabzonspor şampiyonluğa inanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarını yüksek gördüğünü söyledi.

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın Bursaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çimşir, ligdeki şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine "Şansımızı yüksek görüyorum. Bence çok kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Ama şartları bilme şansım yok. Ben bu takıma inanıyorum. İnşallah hep beraber istenilen hedefe ulaşırız." ifadelerini kullandı.

İyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten genç teknik adam, "Herkesi bu kampta değerlendirip, kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon'da sezona başlarız." dedi.