"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

22 Temmuz 2019, Pazartesi 15:45
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu. 

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonuna üçüncü turdan katılan Trabzonspor, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti. 

Yeni Malatyaspor ise 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını elemesi halinde, 3. turda Connah's Quay Nomads (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. tur eşleşmelerinde ilk maçlar 8 Ağustos Perşembe günü, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak. 

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 3. eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi durumunda Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

AA

Etiketler: Trabzonspor, Malatyaspor
Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Papa'dan Esad'a mektup

    Düzce'de bir cesede daha ulaşıldı

    Almanya'da bir camiye bomba ihbarı

    Hamas, İran lideri Hamaney ile görüştü

    Rusya'dan İdlib yalanlaması

    İstanbul Valiliğinden yasadışı göçmen açıklaması

    Emniyet müdüründen, düğünde kuru sıkıyla ateş eden gence nasihat

    Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklamaları

    Motorine indirim gelmesi bekleniyor

    Doğu Kudüs'te yıkım başladı

    Rus uçakları İdlib'i vurdu: 17 ölü

    Kriz eleştirisi suç sayıldı

    Basın zor durumda

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz

    Trump'ın damadı Kushner, Orta Doğu'ya gidiyor

    Nijerya'da kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu başlatıldı

    Hong Kong'da halk tekrar sokaklarda

    Mısır Başbakanıyla tokalaşmayan futbolcuya suç duyurusu

    Nijerya'da bir haftada 14 Türk kaçırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz eleştirisi suç sayıldı
    M. Said ZEKİ

    Asr-ı Saadet’ten Ahirzaman’a
    Genel

    Cesur hakime Hesna Şener’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    Bir mâsumu idam etmek mi, on câniyi affetmek mi daha zarardır?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Divan-ı Harb-i Örfî Şerhi
    Faruk ÇAKIR

    Dertler konuşulsun ki çare bulunsun
    Abdil YILDIRIM

    İhtiyarlık bahtiyarlıktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.