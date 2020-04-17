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22 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye’de yıldız sporcular neden yardım yapmıyor?

17 Nisan 2020, Cuma 18:58
SALGIN YÜZÜNDEN DÜNYANIN HER TARAFINDA YILDIZ SPORCULAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM YAPMAK İÇİN KOŞTURURKEN, TÜRKİYE’DE BİRKAÇ İSTİSNA HARİÇ, HİÇBİR SPORCUNUN BU TİP KAMPANYALARDA YER ALMAMASI DİKKAT ÇEKİYOR.

Bizimkiler örnek alsın

Türkiye’de top oynayan her oyuncudan vergi alınmalı

AFRİKALI SPORCULARI ÖRNEK ALALIM

Amokachi gıda kolilerini hergün kendisi bırakıyor

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. Amokachi'nin eski takımı Everton'dan yapılan açıklamaya göre, iş adamı abisinden de destek alan Amokachi, bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor. 47 yaşındaki Nijeryalı, başkent Abuja'da diğer yardım gönüllüleriyle birlikte gıdaları her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Açıklamada görüşlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor. Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık." ifadelerini kullandı.

Eto’o 50 bİn gıda, 50 bİn maske bağışı yapacak 

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı. Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi. Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi. Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.

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