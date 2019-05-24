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'Türkiye'den, Japonya'dan ve İtalya'dan da teklifler aldım'

24 Mayıs 2019, Cuma 12:35
Sivasspor'un Brezilyalı sağ beki Douglas, "Tabii ki teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Douglas Pereira Dos Santos'a Türkiye'nin yanı sıra Japonya ve İtalya'dan da transfer teklifleri geliyor. 

Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geride kalan periyotta 3 gol atan 28 yaşındaki oyuncu, 31 maçta 2 bin 731 dakika sahada kaldı.

Douglas, kırmızı-beyazlıların eski futbolcusu Brezilyalı Robinho'nun ve önceki dönemlerde Sivasspor forması giyen Fransergio Bastos'un referanslarıyla geldiği Sivasspor'da takımının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Kırmızı-beyazlıların Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek başarılı oyuncu Douglas'ı yeni sezonda kadrosunda görmek isteyen birçok kulüp şimdiden çalışmalara başladı.

Douglas, yaptığı açıklamada, sezon boyunca takım olarak çok çalıştıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin takım halinde iyi bir performans gösterdiğini belirten Douglas, "Rakamsal anlamda kendimden memnunum. Yeri geldi sağ bek, yeri geldi ön tarafta oynadım. Lige genel anlamda baktığımız zaman performansımdan memnunum." dedi.

"Robinho'nun gitmesine üzüldüm"

Takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Robinho'nun devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Douglas, "Robinho gittikten sonra üzüldüm çünkü çok büyük bir karakter, çok iyi bir oyuncuydu. Bize de saha içerisinde çok büyük yardımı oluyordu. Gitmesine üzülmüştüm ama bir taraftan da sevinçliydim iyi bir takıma gitti. Robinho gittiği için büyük bir kayıp yaşadık, herkes de aynı fikirdeydi. Birbirimizi seven ve sahiplenen bir takımız. Umarım Robinho ile gelecekte yine karşılaşırız." diye konuştu. 

Transfer teklifleri 

İsmi Galatasaray başta olmak üzere "üç büyüklerle" anılan Douglas, transfer teklifleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Sivasspor ile kontratım devam ediyor ve bir maçımız daha var. Buraya, buranın insanlarına, futbolcu arkadaşlarıma, başkanımıza ve ikinci başkanımıza çok saygı duyuyorum. O yüzden bunun hakkında konuşmak istemiyorum çünkü kontratım hala devam ediyor ve son maça kadar da buranın futbolcusuyum. Gelecek için şu an anlık yaşıyorum. Zamanı geldiğinde elbet bir şeyler olacak ama şu anda hala Sivasspor'un futbolcusuyum ve burada ligin bitmesini bekliyorum."

Douglas, birçok kulüpten telif aldığını aktararak, "Tabii ki teklifler aldım, yalan yok ama sadece Türkiye'den değil, Japonya'dan da aldım, İtalya'dan da aldım. Bunlar için konuşmayı gerçekten istemiyorum çünkü daha önce de dediğim gibi hala Sivasspor'un futbolcusuyum. Gelecek için de hiçbir zaman plan yapmadım. Lig bitecek tatilimi yapacağım, ailemle konuşacağım bir karar alacağım. Umarım her şey benim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: sivasspor, douglas
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