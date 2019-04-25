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Türkiye Kupası'nda finalin adı: Akhisarspor - Galatasaray

25 Nisan 2019, Perşembe 22:30
Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenen Galatasaray, finale yükselerek Akhisarspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında yapılan mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Hakem Ulusoy'un duraklamalar nedeniyle 7 dakika uzatma verdiği maçta, 45+14. dakikadaki penaltı atışının ardından ilk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

***

Ligin dibinde kupanın finalinde

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Süper Lig'de 24 puanla en alt sırada bulunmasına rağmen, kupada bu yıl da adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, Süper Lig’de 24 puanla en alt sırada bulunmasına rağmen, kupada bu yıl da adını finale yazdırdı.

Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla en alt sırada bulunmasına rağmen, kupada bu yıl da adını finale yazdırdı. Sezona Galatasaray önünde penaltı atışları sonucu TFF Süper Kupa’yı alarak başlayan Akhisarspor, Süper Lig’de beklentilerin çok altında kalmasına karşın, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir kez daha finale yükseldi. Kupada geçen yıl tarihinin ilk finalini oynayan ve Fenerbahçe’yi saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yarı finalde Ümraniyespor’u eleyerek finale çıktı. Akhisarspor’un finaldeki rakibi, bu akşam rövanş müsabakası oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.

 

AA

Etiketler: türkiye kupası
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