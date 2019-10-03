Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak. Eşleşmeler Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler Niğde Anadolu-Antalyaspor Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare Bayburt Özel İdare-Bursaspor İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor Vanspor-Sancaktepe Kastamonuspor 1966-Anagold 24 Erzincanspor Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor Gençlerbirliği-Esenler Erokspor Kırklarelispor-MKE Ankaragücü İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor Göztepe-Sivas Belediyespor Payasspor-Manisaspor Altay-Görelespor Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor Adanaspor-Diyarbekirspor Kemerspor 2003-Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor AA

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