UEFA'dan Galatasaray'a para cezası

Paris Saint Germain maçında çıkan olaylar nedeniyle UEFA, Galatasaray'a 56 bin euro para cezası ve bilet satış yasağı getirdi. Fransız ekibinin zarar gören pisuvar ve koltuklarının zararını sarı-kırmızılıların karşılamasına hükmetti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ve aynı zamanda Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşma, sarı-kırmızılılara yüklü bir fatura çıktı. Fransa'nın başkentinde 11 Aralık'ta ev sahibi ekibin 5-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından soruşturma açtığını açıklayan UEFA, bu soruşturmanın sonunda Galatasaray'a verdiği cezaları şöyle duyurdu:

-Galatasaray kulübünün, bundan sonra deplasmanda oynayacağı ilk Avrupa kupası maçına gidecek deplasman taraftarlarına bilet satması yasaklanmıştır. Bu ceza 1 yıllık deneme süresi için bekletilecektir.

-Meşaleler yakılması ve sahaya atılmasından dolayı 30 bin euro.

-Takımın uygunsuz davranışından dolayı 16 bin euro.

-Zarara yol açan hareketler için 10 bin euro.

-Toplamda 56 bin euroluk para cezası 90 içerisinde yatırılacaktır.

-Galatasaray, taraftarlarının verdiği zararın tanzimi için PSG kulübüyle iletişime geçecektir. 30 adet zarar gören koltuk ve seramik pisuvar bunlar arasındadır.