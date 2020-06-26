UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programımız belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak.
Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle:
3 Eylül:
Türkiye-Macaristan
6 Eylül:
Sırbistan-Türkiye
11 Ekim:
Rusya-Türkiye
14 Ekim:
Türkiye-Sırbistan
15 Kasım:
Türkiye-Rusya
18 Kasım:
Macaristan-Türkiye
AA