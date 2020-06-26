UEFA Uluslar Ligi'ndeki yeni maç programımız belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde yapacağı grup maçlarının yeni programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşen ay-yıldızlılar, ilk maçına 3 Eylül'de, son müsabakasına ise 18 Kasım'da çıkacak. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 2020'de oynayacağı grup maçlarının programı şöyle: 3 Eylül: Türkiye-Macaristan 6 Eylül: Sırbistan-Türkiye 11 Ekim: Rusya-Türkiye 14 Ekim: Türkiye-Sırbistan 15 Kasım: Türkiye-Rusya 18 Kasım: Macaristan-Türkiye AA

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