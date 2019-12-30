Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Ünal Karaman'dan ilk açıklama geldi. Karaman, "Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır" dedi.

Ligin devre arasına 32 puan toplayarak 3. sırada giren ve 2010-2011 sezonundan sonrası en yüksek puan seviyesine ulaşan Ünal Karaman'la Trabzonspor'un yolları ayrıldı. Karaman, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

İşte Karaman'ın açıklamaları;

"Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur. Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim.

1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde “Dozer Cemil” gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."

Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün “Ünal Karaman”a düşen “İsmail tevekkülü ve teslimiyeti”dir".