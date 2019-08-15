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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Yeni Malatyaspor'a galibiyet yetmedi

15 Ağustos 2019, Perşembe 22:06
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada sol kanatta buluştuğu topla iki kişiden sıyrılan Bifouma, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasıyla uygun durumda topu alan Chaalali'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti. 

79. dakikada Gökhan Töre'nin soldan ortasında Mustafa Akbaş'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte Mina kafayla vurdu. Kaleci Stojkovic, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önündeki Eren Tozlu'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti

Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyerek 3. tura yükselmişti.

Bu turda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşen sarı-siyahlılar, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Belgrad temsilcisini Malatya'da ağırladı. Tur için 2-0 veya 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyan Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan sarı-siyahlılar, ikinci yarıdaki çabalarına rağmen turu getirecek golü bulamadı. 

Maçı 1-0 kazanan Yeni Malatyaspor, buna rağmen organizasyona veda etti. 

Jahovic'den gollere devam

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, 4. resmi maçında 3. golünü attı.

Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki iki maçta birer gol atan Jahovic, Partizan müsabakasında da ağları havalandırarak 3 gole ulaştı. 

Chebake sakatlandı

Yeni Malatyaspor'un Faslı oyuncusu Issam Chebake, sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 8. dakikasında sakatlanan Chebake, oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı.

Bu futbolcunun yerine oyuna 10. dakikada Rahman Buğra Çağıran dahil oldu.

AA

Etiketler: yeni malatyaspor
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